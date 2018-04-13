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Алена Савкина рассказала об ужасной атмосфере в семье своей сестры

Участница знаменитого реалити-шоу «Дом-2» Алена Савкина недовольна поведением супруга своей родной сестры Дмитрия Дмитренко, который в последнее время ведет себя не слишком адекватно.

Алена Савкина рассказала об ужасной атмосфере в семье своей сестры

Недавно в семье «брендов» проекта «Дом-2» разыгрался конфликт между Димой Дмитренко и Татьяной Владимировной. По словам женщины, зять поставил жене ультиматум, заострив внимание, что она должна выгнать свою маму из их дома. А чтобы подтвердить всю серьезность намерений, молодой человек, даже собрав вещи, переехал жить в подъезд.

Алена Савкина не смогла оставить ситуацию в жизни сестры и мамы без внимания. Она заявила, что Дмитренко не желает понимать того, что Оле сейчас нельзя нервничать. Да и никто не может понять, из-за чего в нем зародилась такая ненависть к матери его супруги.

Алена Савкина рассказала об ужасной атмосфере в семье своей сестры

К тому же он сам не может нормально ответить на этот вопрос. Как сообщил Дмитрий, женщина приехала лишь потому, что ее попросили организаторы «Дома-2».

«Дима говорит, что мама приехала, потому что ее попросили ведущие. Что она проектная и приехала для того, чтобы разбить нашу семью… Оля вся в слезах, мама тоже в слезах. А Оле вообще нервничать нельзя, она же грудью кормит. А он этого не понимает!», — пожаловалась Алена.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:52
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