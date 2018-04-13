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Кристина Дерябина приобрела автомобиль на деньги поклонников

Не так давно знаменитая экс-участница телепроекта «Дом-2» Кристина Дерябина объявила в социальной сети о сборе средств на поездку в Лас-Вегас.

Девушка написала, что у нее есть давняя мечта – побывать в Америке, однако нужной суммы у неё нет, поэтому она предложила поклонникам сброситься на это дело.

Кристина Дерябина приобрела автомобиль на деньги поклонников

Каково же было удивление звезды «Дома-2», когда на её карту начали поступать средства от совершенно незнакомых ей людей, которые захотели помочь Кристине в осуществлении мечты.

Вовремя осознав, что дело пахнет мошенничеством, Дерябина тут же отменила сбор денег и заявила, что никуда ехать не собирается, а все накопления потратит на благотворительность.

На днях появилась информация о том, что наша героиня приобрела себе новенький автомобиль стоимостью в полтора миллиона рублей. Поклонники телестройки начали подозревать, что никакой благотворительности девушка так и не совершила, а перечисленные фанатами деньги потратила на покупку авто.

В доказательство этого факта, фанаты припомнили, что не так давно Дерябина жаловалась, что не имеет возможности отправиться в Лас-Вегас, так как у неё нет денег, а автомобиль всё-таки купила.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:41
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