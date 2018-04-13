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Зрители недоумевают, как участники «Дома-2» терпят выходки Даши Друзяк

У многих поклонников скандально известной телестройки уже вызывают отвращение наигранные провокации участницы Дарьи Друзяк.

Зрители недоумевают, как участники «Дома-2» терпят выходки Даши Друзяк

По их словам, девушка цепляется за любые мелочи, устраивая скандалы с целью хоть как-то мелькать в эфирах. Кстати, некоторые отметили, что многие парни из-за этого даже побрезговали поцеловать ее в щеку в одном из недавних эфиров.

И вроде бы Даша проявила настойчивость, попав на проект после пяти неудачных попыток, и выработала стратегию, благодаря которой сможет создать именно того скандального персонажа, который симпатичен зрителям, однако она не учла того, что в одиночку против выжить очень тяжело.

У всех прошлых антагонистов всегда были друзья, которые и поддерживали их, но Друзяк испортила отношения не только с коллегами, но и с ведущими, лишившись их поддержки.

Многие даже начали рассуждать, как долго продержится на Поляне эта эпатажная героиня.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:33
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