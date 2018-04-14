Жизнь на нашей планете появилась 3,5 миллиарда лет назад – Ученые
Австралийские ученые обнаружили в горах останки графита, существовавшего на нашей планете 3,5 миллиарда лет назад. Это открытие позволило им выяснить, что жизнь появилась на ней в данный период.
Тогда существовали археи, являющиеся примитивными одноклеточными организмами. Земная атмосфера отличалась от сегодняшнего аналога низким уровнем кислорода, не позволяющего различным существам выжить в таких условиях.
После анализа находки стало известно, что в ней есть вещества, имеющие биологическое происхождение. Раньше ученые думали, что археи появились на планете намного позже, однако новое исследование опровергло прежнюю теорию.
Тогда существовали археи, являющиеся примитивными одноклеточными организмами. Земная атмосфера отличалась от сегодняшнего аналога низким уровнем кислорода, не позволяющего различным существам выжить в таких условиях.
После анализа находки стало известно, что в ней есть вещества, имеющие биологическое происхождение. Раньше ученые думали, что археи появились на планете намного позже, однако новое исследование опровергло прежнюю теорию.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:07