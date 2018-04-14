Жизнь на нашей планете появилась 3,5 миллиарда лет назад – Ученые

Тогда существовали археи, являющиеся примитивными одноклеточными организмами. Земная атмосфера отличалась от сегодняшнего аналога низким уровнем кислорода, не позволяющего различным существам выжить в таких условиях.После анализа находки стало известно, что в ней есть вещества, имеющие биологическое происхождение. Раньше ученые думали, что археи появились на планете намного позже, однако новое исследование опровергло прежнюю теорию.