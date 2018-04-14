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Ученые: Сидячий образ жизни негативно отражается на человеческой памяти

После того, как американские ученые доказали, что сидячий образ жизни опасен для человеческого здоровья, они провели новое исследование. Оказалось, что он также негативно отражается на памяти.

Недостаток движения затрагивает эксплицитную память, которая фиксирует события, становящиеся воспоминаниями. Для подтверждения своей теории они пригласили 10 добровольцев, имеющих возраст 45-75 лет. Все люди не страдали от деменции или иных патологий органа.

Ученые: Сидячий образ жизни негативно отражается на человеческой памяти


Они рассказали, сколько времени проводят на работе в сидячем положении. Затем участники были отправлены на МРТ, а ученые заметили изменения в медиальной части височной доли, которая была меньше нормы. Также слабая активность затронула гиппокамп вместе с парагиппокампальной и энторинальной корой.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00
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