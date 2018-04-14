Ученые: Сидячий образ жизни негативно отражается на человеческой памяти

Недостаток движения затрагивает эксплицитную память, которая фиксирует события, становящиеся воспоминаниями. Для подтверждения своей теории они пригласили 10 добровольцев, имеющих возраст 45-75 лет. Все люди не страдали от деменции или иных патологий органа.Они рассказали, сколько времени проводят на работе в сидячем положении. Затем участники были отправлены на МРТ, а ученые заметили изменения в медиальной части височной доли, которая была меньше нормы. Также слабая активность затронула гиппокамп вместе с парагиппокампальной и энторинальной корой.