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Ольга Бузова рассказала, что большую часть своих доходов тратит на развитие собственной карьеры

Ни для кого не секрет, что известная ведущая и певица Ольга Бузова в последнее время принялась активно продвигать свое имя в разных направлениях. Причем за что она не берется, однозначно приносит ей успех и хороший заработок, а потому, публике интересно, на что именно девушка тратит свое несметное состояние?

Ольга Бузова рассказала, что большую часть своих доходов тратит на развитие собственной карьеры

Стоит отметить, что у теледивы действительно на данный момент очень много источников дохода. В прошлом году она вошла в рейтинг журнала Forbes, заняв там 14 место с годовым доходом в 2,2 миллиона долларов, однако, по мнению фанатов, для подсчета заработка была учтена лишь зарплата за работу на телеканале ТНТ.

Гораздо больше денег знаменитости приносят сольные концерты, спектакли, фотосессии, интервью для глянцевых изданий, реклама в Instagram и собственная линейка одежды. При этом, если запуск именной криптовалюты будет успешным, то в этом году Оля станет самой богатой девушкой России.

Ольга Бузова рассказала, что большую часть своих доходов тратит на развитие собственной карьеры

Исходя из этого, вопросы пользователей Сети о том, на что Бузова тратит все эти деньги, можно назвать вполне логичными и справедливыми, ведь она не покупает недвижимость, не является хозяйкой целой коллекции дорогих машин и не владеет личным самолетом.

Дабы утолить интерес публики ведущая реалити-шоу «Дом-2» рассказала, что весь свой заработок вкладывает в собственные проекты, для развития карьеры певицы и бизнеса.

Именно поэтому в ее команду входят лучшие специалисты страны: режиссеры, хореографы, монтажеры, танцоры. В общей сложностью под ее началом трудятся 15 человек, которым она платит зарплату из собственного кармана.

Ольга Бузова рассказала, что большую часть своих доходов тратит на развитие собственной карьеры

Кроме того, Оля не отрицает того, что позволяет себе шикарный отдых, жилье в президентских номерах отелей, бизнес-класс в самолете и ужин в лучших ресторанах мира.

Большую радость доставляет Бузовой забота о близких. Так, недавно она купила для мамы шикарную квартиру в центре Санкт-Петербурга, оплатила ее день рождения в Сингапуре и планирует приобрести дом на берегу моря в Испании, чтобы родительница в любое время года без проблем могла поехать отдохнуть.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:00
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