Искусственная кожа и бионичесикй глаз перешли из фильма в реальность

В фантастической ленте «Звездный путь» можно увидеть обладателей бионических глаз, которые позволяют визуально воспринимать мир в элеткромагнитном формате. Ученые разработали уникальный аппарат Argus II, позволяющий различать не только линии света, но и людей, а также силуэты неживых предметов. Уже в 2015 году бионический глаз внедрили в глазную впадину, на место ранее там находившегося «живого» глаза.В фильме «Мир дикого Запада» продемонстрирован процесс создания человеческой кожи. В нашем мире ученым удалось отпечатать на биопринтере участки тканей кожи, которая способна прижиться и сохранить естественную форму. Компонентами такой кожи являются биоразлагаемая пластмасса и гидрогель. В 2016 году эксперимент по внедрению уникального механизма сегментов искусственной кожи провели на животных.