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Искусственная кожа и бионичесикй глаз перешли из фильма в реальность

Технологии, которые некогда были представлены в сериалах и фильмах, воплотились в реальность. Воодушевленные фантастическими кинолентами исследователи работают над внедрением новых разработок в жизнь. Теперь искусственная кожа и бионический глаз находят место в реальном мире.

Искусственная кожа и бионичесикй глаз перешли из фильма в реальность


В фантастической ленте «Звездный путь» можно увидеть обладателей бионических глаз, которые позволяют визуально воспринимать мир в элеткромагнитном формате. Ученые разработали уникальный аппарат Argus II, позволяющий различать не только линии света, но и людей, а также силуэты неживых предметов. Уже в 2015 году бионический глаз внедрили в глазную впадину, на место ранее там находившегося «живого» глаза.

Искусственная кожа и бионичесикй глаз перешли из фильма в реальность


В фильме «Мир дикого Запада» продемонстрирован процесс создания человеческой кожи. В нашем мире ученым удалось отпечатать на биопринтере участки тканей кожи, которая способна прижиться и сохранить естественную форму. Компонентами такой кожи являются биоразлагаемая пластмасса и гидрогель. В 2016 году эксперимент по внедрению уникального механизма сегментов искусственной кожи провели на животных.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 11:50
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