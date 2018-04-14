Ученые: Строение мозга финансистов оказалось похожим друг на друга

Во время эксперимента 108 добровольцев без патологий и отклонений решали сотни заданий, связанных с явными и скрытыми финансовыми рисками. Они могли выбирать модель, помогающую их снизить, но при этом прибыль была минимальной, а также можно было рискнуть и получить позитивный результат.Все изменения в нейронах головного мозга фиксировались с помощью приборов. Ученые выяснили, что все участники имели большое количество серого вещества, а также у них были развиты связи между миндалиной и префронтальной корой больших полушарий органа.