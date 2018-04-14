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Ученые: Строение мозга финансистов оказалось похожим друг на друга

Американские ученые исследовали строение мозга финансистов. Оказалось, что отделы органа, отвечающие за рассудительность и денежные вложения похожи друг на друга.

Во время эксперимента 108 добровольцев без патологий и отклонений решали сотни заданий, связанных с явными и скрытыми финансовыми рисками. Они могли выбирать модель, помогающую их снизить, но при этом прибыль была минимальной, а также можно было рискнуть и получить позитивный результат.

Ученые: Строение мозга финансистов оказалось похожим друг на друга


Все изменения в нейронах головного мозга фиксировались с помощью приборов. Ученые выяснили, что все участники имели большое количество серого вещества, а также у них были развиты связи между миндалиной и префронтальной корой больших полушарий органа.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:30
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