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Во время исследования крепости Узундара ученые узнали о жизни пограничников Македонского на границе в Бактрии

Российские сотрудники РАН и узбекские коллеги во время исследования крепости Узундара нашли много артефактов. Они помогли ученым узнать о жизни пограничников Македонского на границе в Бактрии.

Эта застава в древности защищала плодородные земли государства от набегов кочевников. Главное сооружение было в форме треугольника и занимало большую территорию, а также его окружали двойные стены с 13 башнями. В центре крепости были здания с подвалами, облицованные плитами. Руководство жило в помещениях, украшенных драгоценностями, что также относилось к женщинам, которые купались в керамических ваннах.

Во время исследования крепости Узундара ученые узнали о жизни пограничников Македонского на границе в Бактрии


Мужчины были аскетами и не пользовались такими предметами роскоши, но археологи обратили внимание на фрагмент оружия, принадлежавшего китайской династии Хань. Оно могло быть оставлено кочевниками, погубившими царство, а также были найдены другие аналоги. Перед крепостью находился рынок, куда приезжали крестьяне со своими товарами, а сейчас ученые извлекли в этом месте множество древнегреческих монет.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:20
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