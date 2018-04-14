Во время исследования крепости Узундара ученые узнали о жизни пограничников Македонского на границе в Бактрии

Эта застава в древности защищала плодородные земли государства от набегов кочевников. Главное сооружение было в форме треугольника и занимало большую территорию, а также его окружали двойные стены с 13 башнями. В центре крепости были здания с подвалами, облицованные плитами. Руководство жило в помещениях, украшенных драгоценностями, что также относилось к женщинам, которые купались в керамических ваннах.Мужчины были аскетами и не пользовались такими предметами роскоши, но археологи обратили внимание на фрагмент оружия, принадлежавшего китайской династии Хань. Оно могло быть оставлено кочевниками, погубившими царство, а также были найдены другие аналоги. Перед крепостью находился рынок, куда приезжали крестьяне со своими товарами, а сейчас ученые извлекли в этом месте множество древнегреческих монет.