Егор Крид получил совет от Нюши

Не так давно Егор Крид выступил с концертной программой в столичном Ледовом дворце, собрав многочисленную армию поклонников. После концерта певец побеседовал с представителями прессы, рассказав об участии в передаче «Холостяк» и об отношении к современному шоу-бизнесу.Исполняя поп-музыку, артист всегда учитывает мнение своих слушателей. Он также вспомнил совет от своей бывшей возлюбленной Нюши, которая рекомендовала ему не забывать о том, за что полюбился публике, и петь песни не только на свой вкус, в противном случае нужно помнить об отказе со стороны фанатов.Егор Крид принимает также участие в шоу-программе «Холостяк». На самом деле, музыкант был удивлен специфике проекта, на котором ему пришлось открыть всего себя, рассказав о мельчайших подробностях своей жизни.