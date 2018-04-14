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Егор Крид получил совет от Нюши

Певец Егор Крид получил совет от экс-возлюбленной известной исполнительницы Нюши. Артистка посоветовала поп-исполнителю не забывать о том, за что его полюбила публика и, соответственно, исполнять не только то, что нравится ему.

Егор Крид получил совет от Нюши


Не так давно Егор Крид выступил с концертной программой в столичном Ледовом дворце, собрав многочисленную армию поклонников. После концерта певец побеседовал с представителями прессы, рассказав об участии в передаче «Холостяк» и об отношении к современному шоу-бизнесу.

Исполняя поп-музыку, артист всегда учитывает мнение своих слушателей. Он также вспомнил совет от своей бывшей возлюбленной Нюши, которая рекомендовала ему не забывать о том, за что полюбился публике, и петь песни не только на свой вкус, в противном случае нужно помнить об отказе со стороны фанатов.

Егор Крид принимает также участие в шоу-программе «Холостяк». На самом деле, музыкант был удивлен специфике проекта, на котором ему пришлось открыть всего себя, рассказав о мельчайших подробностях своей жизни.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 11:10
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