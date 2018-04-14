Японская газета выяснила условия Ким Чен Ына для начала денуклеаризации

Пхеньян готов разработать «дорожную карту» процесса денуклеаризации, получив взамен от США компенсацию и гарантию того, что северокорейская политическая система не будет подрываться извне.Глава КНДР Ким Чен Ын озвучил эти свои условия на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся в Пекине в конце марта этого года.Как отмечает издание, план денуклеаризации может быть подготовлен Пхеньяном как перед встречей Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, так и после. По информации Tokyo Shimbun, лидер КНДР заверил председателя КНР, что, если Вашингтон не будет продолжать вести политику вмешательства с целью изменения политического строя КНДР, Пхеньяну не нужно будет ядерное оружие.