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Японская газета выяснила условия Ким Чен Ына для начала денуклеаризации

Японская газета Tokyo Shimbun выяснила, какие условия выдвигает Пхеньян, заявляя о своей готовности денуклеаризовать Корейский полуостров.

Японская газета выяснила условия Ким Чен Ына для начала денуклеаризации


Пхеньян готов разработать «дорожную карту» процесса денуклеаризации, получив взамен от США компенсацию и гарантию того, что северокорейская политическая система не будет подрываться извне.

Глава КНДР Ким Чен Ын озвучил эти свои условия на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся в Пекине в конце марта этого года.

Как отмечает издание, план денуклеаризации может быть подготовлен Пхеньяном как перед встречей Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, так и после. По информации Tokyo Shimbun, лидер КНДР заверил председателя КНР, что, если Вашингтон не будет продолжать вести политику вмешательства с целью изменения политического строя КНДР, Пхеньяну не нужно будет ядерное оружие.
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Политика
Добавил: George21 Сегодня, 11:00
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