Ученые: Крестоцветные овощи и корнеплоды могут защитить сосуды от атеросклероза

Они пригласили 1000 добровольцев женского пола от 45 лет, предложив им ответить на вопросы, касающиеся предпочтений в рационе питания. Также в анкете была графа, посвященная различным овощам. Перед экспериментом участницы прошли врачебное обследование и сдали анализы.После завершения опыта специалисты отметили, что особы, предпочитающие вышеуказанное меню, имеют чистые сосуды, а также нормальный уровень холестерина в крови. Они рекомендуют людям ежедневно иметь на столе брокколи, цветную, белокочанную и брюссельскую капусту, а также побаловать себя редисом, репой, кресс-салатом и разной зеленью.