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Ученые: Крестоцветные овощи и корнеплоды могут защитить сосуды от атеросклероза

Американские ученые провели ряд исследований и выяснили, что крестоцветные овощи и корнеплоды могут защитить сосуды от атеросклероза. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Они пригласили 1000 добровольцев женского пола от 45 лет, предложив им ответить на вопросы, касающиеся предпочтений в рационе питания. Также в анкете была графа, посвященная различным овощам. Перед экспериментом участницы прошли врачебное обследование и сдали анализы.

Ученые: Крестоцветные овощи и корнеплоды могут защитить сосуды от атеросклероза


После завершения опыта специалисты отметили, что особы, предпочитающие вышеуказанное меню, имеют чистые сосуды, а также нормальный уровень холестерина в крови. Они рекомендуют людям ежедневно иметь на столе брокколи, цветную, белокочанную и брюссельскую капусту, а также побаловать себя редисом, репой, кресс-салатом и разной зеленью.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:30
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