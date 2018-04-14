Данила Козловский не приветствует слишком яркие выступления гей-сообществ
Известный российский актер Данила Козловский в одном из своих недавних интервью откровенно высказался об однополых отношениях в кино. Артист расставил все точки над «i» в отношении своей ориентации, заявив, что не является гомосексуалистом и не приветствует ярких выступлений гей-сообществ.
Известный российский актер Данила Козловский является одним из наиболее привлекательных артистов отечественного кино. Представительницы слабого пола восхищены его мужественной красотой. Но именно внешние данные кинозвезды, которую не раз признавали секс-символом, служат почвой для недобрых сплетен касательно ориентации.
В одном из своих интервью Данила Козловский определенно высказался в отношении грязных сплетен. Он заявил, что гомосексуалистом не является, а также не приветствует громкие и яркие выступления соответствующих сообществ, поскольку Россия в данном отношении страна довольно консервативных взглядов.
Но при этом артист ничего плохого не видит в том, что режиссеры снимают картины об однополых связях. Козловский считает, что среди блюстителей нравственности встречается немало тех, кто сам склонен к аморальным поступкам.
Актер убежден, что совершенно не имеет значение то, с кем проводит человек. Главное, чтобы по своей сути он был достойным человеком. Очень часто, признается Данила, что молодые люди обычной ориентации, пообщавшись с геями, удивлялись тому, насколько интересно было это общение.
Известный российский актер Данила Козловский является одним из наиболее привлекательных артистов отечественного кино. Представительницы слабого пола восхищены его мужественной красотой. Но именно внешние данные кинозвезды, которую не раз признавали секс-символом, служат почвой для недобрых сплетен касательно ориентации.
В одном из своих интервью Данила Козловский определенно высказался в отношении грязных сплетен. Он заявил, что гомосексуалистом не является, а также не приветствует громкие и яркие выступления соответствующих сообществ, поскольку Россия в данном отношении страна довольно консервативных взглядов.
Но при этом артист ничего плохого не видит в том, что режиссеры снимают картины об однополых связях. Козловский считает, что среди блюстителей нравственности встречается немало тех, кто сам склонен к аморальным поступкам.
Актер убежден, что совершенно не имеет значение то, с кем проводит человек. Главное, чтобы по своей сути он был достойным человеком. Очень часто, признается Данила, что молодые люди обычной ориентации, пообщавшись с геями, удивлялись тому, насколько интересно было это общение.