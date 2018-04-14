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Медорганизации Москвы получили 32 миллиона грантовых рублей на раннее выявление онкологии

По подведенным итогам 2017 года грантовой поддержки здравоохранения по программе «Ранняя диагностика. Рак победим», около 32 миллионов рублей получат медучреждения столицы.
Медорганизации Москвы получили 32 миллиона грантовых рублей на раннее выявление онкологии


Гранты получат московские медицинские учреждения, которые показали наиболее высокие результаты по ранней диагностике онкологии – всего 25 больниц и поликлиник. Эти финансы пойдут на поощрение медперсонала.

Как заметил глава минздрава Москвы Игорь Хрипун, онконастороженность – одна из наиболее важных установок медработников, которые проходят соответствующие курсы, где пополняют свои знания по симптомам заболевания и предраковых состояний.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:15
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