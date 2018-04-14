Медорганизации Москвы получили 32 миллиона грантовых рублей на раннее выявление онкологии

Гранты получат московские медицинские учреждения, которые показали наиболее высокие результаты по ранней диагностике онкологии – всего 25 больниц и поликлиник. Эти финансы пойдут на поощрение медперсонала.Как заметил глава минздрава Москвы Игорь Хрипун, онконастороженность – одна из наиболее важных установок медработников, которые проходят соответствующие курсы, где пополняют свои знания по симптомам заболевания и предраковых состояний.