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Главной ошибкой гипертоников является употребление таблеток вместо физической нагрузки – Медики

Американские медики из Йельского университета обнаружили главную ошибку гипертоников. Данная категория лиц предпочитает употреблять таблетки, заменяя ими другие методы лечения и физическую нагрузку.

Они провели опрос с участием 1300 добровольцев до 45 лет, которые страдали от такого недуга. Большинство людей лечатся с помощью травяных чаев и препаратов. Они отметили, что такие способы позволят продлить жизнь на 5 лет. Медики сделали выводы, что человеческий фактор негативно отражается на здоровье, а болезни часто становятся следствием выбора.

Главной ошибкой гипертоников является употребление таблеток вместо физической нагрузки – Медики


Только 63% лиц были согласны заниматься спортом, а остальные признались, что им сильно мешает лень. Таблетку проще выпить и снять симптомы гипертонии, не задумываясь о побочных эффектах. Однако, только активный образ жизни, нормальный вес, и отказ от курения с ограничением алкоголя могут помочь пациентам решить данную проблему.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:45
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