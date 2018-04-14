Минздрав России может расширить список показаний для ЭКО

Министр здравоохранения Вероника Скворцова поделилась со СМИ о том, что ее ведомство взяло на рассмотрение вопрос о расширении списка показаний для ЭКО. Так, для проведения такой процедуры могут служить генетические заболевания у уже рожденных детей. Поэтому, как подчеркнула Скворцова, к этому шагу нужно подойти очень ответственно, имея ввиду инициативу Минздрава.По словам министра наследственные патологии разнообразны и даже сейчас многие не поддаются исправлению. Например, при хромосомной патологии выбрать здоровую яйцеклетку нельзя. А генетическая – позволяет отобрать здоровую яйцеклетку перед имплантацией, поэтому такие показания можно включать в перечень для ЭКО.Минздрав постепенно этот список расширяет: когда в 2013 году процедура ЭКО попала в программу ОМС, был всего один вид показания, по которым оплодотворение проводилось бесплатно, а с 2016 года – уже все виды бесплодия. В прошлом году было проведено 65 000 ЭКО и успешностью в 34%, что является лучшими в мире показателями.