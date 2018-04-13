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Ученые: Улыбку Моны Лизы каждый человек трактует по-разному из-за настроения и эмоций

Американские ученые до сих пор пытаются разгадать загадочную улыбку Моны Лизы. Они выяснили, что каждый человек трактует ее по-разному из-за настроения и эмоций.

Во время просмотра шедевра Леонардо да Винчи индивидуум переносит на него свое состояние, а потому картина может выступать в роли идентификатора психики. Когда люди имеют хорошее настроение, Мона Лиза кажется им доброй красавицей, а во время депрессии ее улыбка напоминает трагическую гримасу.

Ученые: Улыбку Моны Лизы каждый человек трактует по-разному из-за настроения и эмоций


Ученые провели эксперимент, показывая волонтерам изображения, имеющие яркие и нейтральные эмоции одновременно. Большинство участников не видели между ними разницы и воспринимали вторые сюжеты аналогично начальным картинам.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:07
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