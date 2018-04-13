Ученые: Улыбку Моны Лизы каждый человек трактует по-разному из-за настроения и эмоций

Во время просмотра шедевра Леонардо да Винчи индивидуум переносит на него свое состояние, а потому картина может выступать в роли идентификатора психики. Когда люди имеют хорошее настроение, Мона Лиза кажется им доброй красавицей, а во время депрессии ее улыбка напоминает трагическую гримасу.Ученые провели эксперимент, показывая волонтерам изображения, имеющие яркие и нейтральные эмоции одновременно. Большинство участников не видели между ними разницы и воспринимали вторые сюжеты аналогично начальным картинам.