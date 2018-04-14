Бритни Спирс отметили главной ЛГБТ-премией

Известно, что лауреатами и номинантами данной премии могут быть звезды, оказывающие помощь в борьбе за равноправие полов, а также положительную презентацию в масс-медиа. На 29 церемонии награды получили 12 звезд и разного формата проекты. В числе победителей певица Бритни Спирс, телешоу «Это мы», картина «Фантастическая женщина» и комикс «Черная пантера: Мир Ваканды».В предыдущие годы этой премии были удостоены артисты, сменившие пол, режиссеры «Матрицы» Лилли Вачовски, исполнительница Кристина Агилера за музыкальную композицию «Beautiful», голливудская актриса Шарлиз Терон.