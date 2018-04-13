Лена Миро в новом посте унизила своих подписчиков словами об убогих гражданах

Она отметила, что звезды отличаются большим самолюбием, а потому делают вид, что не интересуются мнением фанатов, чтобы поддерживать личный имидж и популярность. Затем Лена Миро призналась, что хочет быть откровенной с читателями, а дальше назвала поклонниц жалкими и некрасивыми особами.Многие люди были шокированы откровениями блогерши, не переживающей о потере аудитории, потому что новые лица будут читать ее статьи. Также она считает, что обычные обыватели завидуют успешным индивидуумам, с которыми они желают поменяться местами.