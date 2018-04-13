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Анастасия Волочкова после закрытия чата заметила снижение активности подписчиков в два раза

Балерина давно отключила чат, чтобы не читать очередные негативные сообщения недоброжелателей. Анастасия Волочкова заметила снижение активности подписчиков в два раза, убедившись в реальном существовании хейтеров.

Такая категория лиц может без всякой причины раскритиковать звезду или оскорбить, не гнушаясь клеветой. На фото, опубликованных в Instagram перед Пасхой, артистка заметила 10000 лайков, но потом их количество резко сократилось. Раньше СМИ писали, что Анастасия Волочкова специально провоцирует завистников своими поступками.

Анастасия Волочкова после закрытия чата заметила снижение активности подписчиков в два раза


Однако среди фанатов тоже есть много недовольных особ. Они устали рассматривать сюжеты, где знаменитость позирует перед камерами в купальнике или делает новый шпагат. Также людям надоели букеты цветов и прочие нюансы, а сейчас снимки уже не пользуются популярностью из-за закрытых комментариев.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:40
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