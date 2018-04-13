Фанаты подозревают, что Глеб Жемчугов уже несколько месяцев крутит роман с владелицей цветочной фирмы
После развода с Ольгой Ветер экс-участник телепроекта «Дом-2» Глеб Жемчугов долгое время не мог прийти в себя и начать новую личную жизнь. Однако перед Новым годом он стал виновником серьезного ДТП, разбив несколько автомобилей в нетрезвом состоянии.
После того, как ему пришлось провести в камере несколько суток, он пообещал, что станет на путь истинный, исправится и будет примером для своего пока единственного сына.
Сейчас молодой человек работает вместе с коллегой по телестройке Тимуром Гарафутдиновым, выступая на различных мероприятиях. Что касается личной жизни, то она покрыта мраком, ведь Глеб ничего о ней не рассказывает.
Однако несколько дней назад в Сети появились слухи, что Жемчугов закрутил роман с бизнесвумен.
Фанаты заметили, что реклама услуг цветочной компании этой девушки, появляется на странице у бывшей звезды реалити-шоу уже не в первый раз, поэтому судя по динамике публикаций, они сделали вывод, что Глеб живет с приятной на вид и хорошо обеспеченной красавицей уже несколько месяцев.
После того, как ему пришлось провести в камере несколько суток, он пообещал, что станет на путь истинный, исправится и будет примером для своего пока единственного сына.
Сейчас молодой человек работает вместе с коллегой по телестройке Тимуром Гарафутдиновым, выступая на различных мероприятиях. Что касается личной жизни, то она покрыта мраком, ведь Глеб ничего о ней не рассказывает.
Однако несколько дней назад в Сети появились слухи, что Жемчугов закрутил роман с бизнесвумен.
Фанаты заметили, что реклама услуг цветочной компании этой девушки, появляется на странице у бывшей звезды реалити-шоу уже не в первый раз, поэтому судя по динамике публикаций, они сделали вывод, что Глеб живет с приятной на вид и хорошо обеспеченной красавицей уже несколько месяцев.