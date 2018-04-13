АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пространство в глубинах Вселенной пронизано смертоносными излучениями, способными погубить нашу планету
EUR 76.76 USD 62.07
Курс валют на 13.04.2018

Фанаты подозревают, что Глеб Жемчугов уже несколько месяцев крутит роман с владелицей цветочной фирмы

После развода с Ольгой Ветер экс-участник телепроекта «Дом-2» Глеб Жемчугов долгое время не мог прийти в себя и начать новую личную жизнь. Однако перед Новым годом он стал виновником серьезного ДТП, разбив несколько автомобилей в нетрезвом состоянии.

После того, как ему пришлось провести в камере несколько суток, он пообещал, что станет на путь истинный, исправится и будет примером для своего пока единственного сына.

Фанаты подозревают, что Глеб Жемчугов уже несколько месяцев крутит роман с владелицей цветочной фирмы

Сейчас молодой человек работает вместе с коллегой по телестройке Тимуром Гарафутдиновым, выступая на различных мероприятиях. Что касается личной жизни, то она покрыта мраком, ведь Глеб ничего о ней не рассказывает.

Однако несколько дней назад в Сети появились слухи, что Жемчугов закрутил роман с бизнесвумен.

Фанаты заметили, что реклама услуг цветочной компании этой девушки, появляется на странице у бывшей звезды реалити-шоу уже не в первый раз, поэтому судя по динамике публикаций, они сделали вывод, что Глеб живет с приятной на вид и хорошо обеспеченной красавицей уже несколько месяцев.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:41
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Супруга Александра Цекало вместе с 9-летней
Матильда Шнурова рассказала, как муж критикует ее
Учёные смогли выяснить принцип работы мозга
Genesis представил новый седан G70 для России
На eBay продавались секретные документы Гитлера с
Ученые: Зеленый чай с некоторыми аналогами стали
Сергей Шнуров отмечает 45-летие
Озеро Байкал захватывают опасные водоросли -
Анастасия Волочкова после закрытия чата заметила
Учёные сообщают об обнаружении предполагаемой
В Подмосковье водитель, спасаясь от вымогателей,
Лена Миро в новом посте унизила своих подписчиков
Ученые: Активность супервулканов станет причиной
В центре Стокгольма жилой дом украшен огромным
Неизвестный напал на посетителей булочной в
Австралийские физики считают машину времени
В архивах московского Музея обнаружена шахматная
Фанаты подозревают, что Глеб Жемчугов уже
Кроссоверы Mazda CX-5 отзывают в России из-за
Ольга Бузова приглашает всех на свой мастер-класс
Алена Савкина заявила, что сейчас в доме у Ольги
Кроссовер Skoda Karoq превратили в кабриолет
В сетях опубликована запись с доказательствами
На свадьбе у Гогена Солнцева и его 63-летней жены
Ученые: Раннее старение организма связано с
Со дна Боденского озера подняли самую древнюю в
Учёные развенчали популярные мифы о здоровом
Дарья Пынзарь показала пикантное фото из бассейна
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов по-прежнему
Фирма Kiira Motors из Уганды будет производить
Просмотреть все новости