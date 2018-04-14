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Объем продаж кооперативной игры Warhammer: Vermintide II перевалил за миллион копий

Студии Fatshark удалось реализовать более миллиона копий второй части игры Warhammer: Vermintide. Разработчики экшена в жанре фэнтези сообщили, что таких результатов им удалось достичь за пять недель после релиза игры на ПК.

Warhammer: Vermintide II снискал большую популярность у российских геймеров. Российский рынок по количеству проданных копий оказался на третьем месте. Самыми популярными платформами для Warhammer: Vermintide II стали: ПК и консоль Xbox One.

Объем продаж кооперативной игры Warhammer: Vermintide II перевалил за миллион копий


По словам разработчиков, они не ожидали такого ажиотажа вокруг их игры, теперь они рассчитывают, что им удастся реализовать не менее двух миллионов копий Warhammer: Vermintide II к моменту выхода третьей части. Уже сейчас сиквел принес разработчикам намного больший доход по сравнению с оригинальной игрой.

Несмотря на множество лестных отзывов и высокие продажи некоторые геймеры отмечают вторичность сиквела и игровой «потолок», с которым они быстро сталкиваются. Фанаты проекта выражают надежду, что разработчики смогут наполнить свою игру еще большим количеством контента.

А пока 12 апреля в Steam разработчики выставили скидку на вторую часть Warhammer: Vermintide в размере 10%, тем самым они надеются привлечь еще больше заинтересовавшихся в проекте игроков.
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Добавил: Tatiana Сегодня, 08:30
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