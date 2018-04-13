Ольга Бузова приглашает всех на свой мастер-класс

«Девочки, хотите пообщаться со мной лично и задать интересующие вас вопросы на тему работы и женской самореализации? 17 апреля в 19:00 по московскому времени состоится мой бесплатный онлайн мастер-класс..», - написала под своей последней публикацией Ольга.

«..Поделюсь своими секретами о том, как стать уверенной в себе женщиной, идти вперед несмотря ни на что и никогда не опускать руки..», - заявляет теледива.

«Мастер-класс бесплатный и пройдет только один раз.. Жду вас, дорогие», - завершила свое обращение к подписчикам знаменитость.

Несколько часов назад известнейшая звезда эпатажного реалити-шоу, а также восходящая исполнительница опубликовала в личном микроблоге новый пост, в котором заявила, что 17 апреля в 19:00 проведет свой первый и последний онлайн мастер-класс.Бузова добавила, что на ее первом мастер-классе все желающие смогут узнать: как ей удается придумывать различные идеи и вести бизнес; откуда на самом деле знаменитость берет энергию; как Оля планирует свое расписание, а также почему певица не боится совершать те или иные ошибки.В конце своего поста Бузова подчеркивает, что количество мест ограничено и просит всех желающих поторопится. Вдобавок Ольга сообщает, что всем, кто зарегистрируется, она вышлет небольшой подарок от себя лично.Нужно сказать, что многим фанатам Ольги очень понравилась ее идея с мастер-классом, а некоторые в очередной раз решили указать Бузовой на то, что строгий стиль ей очень идет.