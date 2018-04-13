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Алена Савкина заявила, что сейчас в доме у Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко ужасная атмосфера

Мы уже рассказывали о том, что сейчас в семье у супругов Дмитренко далеко не все гладко – Дима постоянно ссорится с тещей, обвиняя ее в разрушении их с Ольгой Рапунцель отношений.

Подробнее о конфликте между мамой и молодым человеком решила рассказать Алена Савкина.

Алена Савкина заявила, что сейчас в доме у Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко ужасная атмосфера

По словам девушки, Дима поставил ее сестре ультиматум – либо он, либо мама, и несколько дней жил в подъезде, заявляя, что пока Татьяна Владимировна находится в квартире, то он туда не зайдет, причем причину такой позиции он не объясняет.

Возлюбленная Ильи Яббарова также отметила, что Дмитренко всем рассказал, что теща уехала на Поляну, потому что ее попросили ведущие, однако это не так.

«Полпервого ночи он выгнал маму с сумками из дома. Слава Богу, я здесь на проекте, и мы с Илюхой поехали и забрали ее. А если бы меня не было здесь?», - возмущается она.

Алена Савкина заявила, что сейчас в доме у Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко ужасная атмосфера

Кроме того, Савкина отметила, что из-за концерта, который устроил Дмитренко Оля сильно перенервничала, а так как она кормит дочку грудью, то теперь рискует потерять молоко, вот только ее муж этого не понимает и ставит ее перед выбором.

«Непонятно, что случилось, мы делаем вывод, что он даже не осознает, что ребенок родился. У них дома такой напряг, что никто не улыбается, все молчат, атмосфера ужасная. Но непонятно, почему», - резюмировала девушка.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:19
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