На свадьбе у Гогема Солнцева и его 63-летней жены споет Диана Шурыгина
Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Гогем Солнцев и его возлюбленная – 63-летняя Екатерина Терешкович сегодня официально узаконили свои отношения.
Сообщается, что новобрачные расписались в московском Дворце бракосочетания № 4. По словам близкой подруги семейства Солнцева-Терешкович, прямо возле ЗАГСа Екатерина вручила своему теперь уже законному супругу ключи от собственной недвижимости в Москве.
Подруга заявила, что квартира стала подарком Гогему от Екатерины на свадьбу.
Оказывается, что сначала Солнцев планировал устроить вечеринку в честь бракосочетания в одном из московских яхт-клубов. Гогем и Екатерина пригласили на свою свадьбу примерно 70 человек, включая некоторых знаменитостей. Например, в число звезд вошел Сергей Пенкин и музыкальный коллектив «Фактор-2».
Как бы то ни было, но в последний момент шоумен решил изменить свои планы и отпраздновать свадьбу в Периметре «Дома-2». Известно, что само гуляние будет проходить в столице, а не за городом. Также выяснилось, что не всех гостей допустят до съемочного процесса, так как в зале ограничено количество мест.
По данным СМИ, гвоздем торжества станет презентация первой песни эпатажной блогерши Дианы Шурыгиной и музыканта Александра Акта. Есть сведения, что ребята вместе уже записали несколько композиций, а к концу года даже планируют выпустить первый альбом.
Стоит напомнить, что о своих планах покорения музыкального ОлимпаЮ Шурыгина заявила еще в конце прошлого года.
Сообщается, что новобрачные расписались в московском Дворце бракосочетания № 4. По словам близкой подруги семейства Солнцева-Терешкович, прямо возле ЗАГСа Екатерина вручила своему теперь уже законному супругу ключи от собственной недвижимости в Москве.
Подруга заявила, что квартира стала подарком Гогему от Екатерины на свадьбу.
«После регистрации молодые отправятся отмечать на «Дом-2»», - заявила приятельница молодят.
Оказывается, что сначала Солнцев планировал устроить вечеринку в честь бракосочетания в одном из московских яхт-клубов. Гогем и Екатерина пригласили на свою свадьбу примерно 70 человек, включая некоторых знаменитостей. Например, в число звезд вошел Сергей Пенкин и музыкальный коллектив «Фактор-2».
Как бы то ни было, но в последний момент шоумен решил изменить свои планы и отпраздновать свадьбу в Периметре «Дома-2». Известно, что само гуляние будет проходить в столице, а не за городом. Также выяснилось, что не всех гостей допустят до съемочного процесса, так как в зале ограничено количество мест.
По данным СМИ, гвоздем торжества станет презентация первой песни эпатажной блогерши Дианы Шурыгиной и музыканта Александра Акта. Есть сведения, что ребята вместе уже записали несколько композиций, а к концу года даже планируют выпустить первый альбом.
Стоит напомнить, что о своих планах покорения музыкального ОлимпаЮ Шурыгина заявила еще в конце прошлого года.