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Ирина Дубцова удивила поклонников фото с оленем в Instagram

Певица опубликовала в Instagram фото после посещения Приморского Сафари-парка. Поклонники Ирины Дубцовой были удивлены, заметив рядом оленя, не боящегося присутствия человека.

Звезда насладилась созерцанием природы и решила взять с собою лакомства для зверей. После выхода этого красавца, Ирина Дубцова покормила животное с руки, а также была в восторге от его красоты. Подписчики позитивно восприняли сюжет, зная о любви своего кумира к домашним питомцам.

Ирина Дубцова удивила поклонников фото с оленем в Instagram


Некоторые лица стали сомневаться, что олень действительно был живым, а также отметили, что сами бояться подходить так близко к обитателям леса. Пользователи сетей, которые сами бывали в этом месте, защитили артистку. Там все представители фауны уже привыкли к посещениям гостей и могут полакомиться вкусными презентами.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:07
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