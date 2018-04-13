Ирина Дубцова удивила поклонников фото с оленем в Instagram

Звезда насладилась созерцанием природы и решила взять с собою лакомства для зверей. После выхода этого красавца, Ирина Дубцова покормила животное с руки, а также была в восторге от его красоты. Подписчики позитивно восприняли сюжет, зная о любви своего кумира к домашним питомцам.Некоторые лица стали сомневаться, что олень действительно был живым, а также отметили, что сами бояться подходить так близко к обитателям леса. Пользователи сетей, которые сами бывали в этом месте, защитили артистку. Там все представители фауны уже привыкли к посещениям гостей и могут полакомиться вкусными презентами.