На продажу выставлен внедорожник Porsche на платформе Ford Bronco за $4500

Продавец за данный автомобиль хочет выручить 4 500 долларов, что эквивалентно 280 000 рублей. В качестве силовой установки необычного внедорожника выступает двигатель Ford V6 объёмом 2,9 литра мощностью 141 лошадиную силу, который работает на пару с 4-ступенчатой автоматической трансмиссией. Также транспортное средство комплектуется новой топливной системой, лебёдкой, мостами Dana 44 и внедорожными шинами Thornbird 38,5 дюйма.На сайте Craiglist не редко выставляют на продажу подобные гибриды. Так осенью прошлого года продавался автомобиль Dodge Challenger 1972 года, построенный на базе Chevrolet Blazer. Транспортное средство комплектовалось силовым агрегатом V8 ёмкостью 5,7 литра, более мощными мостами и бронированной КПП с понижающими передачами.