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Елена Ваенга намекнула пользователям о переживании страшных событий в жизни

Певица Елена Ваенга является активным пользователем Сети. Свой аккаунт артистка регулярно обновляет новыми постами с фото и видеоматериалами. Но сегодняшним утром она опубликовала весьма странный пост, в котором намекнула о переживании страшных событий в жизни.

Елена Ваенга намекнула пользователям о переживании страшных событий в жизни


Судя по публикации, известная певица Елена Ваенга в ближайшее время перестанет вести страницу в Сети, по причине каких-то страшных вещей, о которых пока что не может рассказать, как она сама объяснила.

Сегодня утром артистка рассказала в социальной сети, что и ей и ее близким пришлось столкнуться с бедой. Однако рассказать о том, что именно произошло она не может и не имеет права. Елена лишь вкратце объяснила, как чувствует себя в момент страшных событий. Певица отметила, что жизнь – это чудо, однако, в которой случаются страшные дни.

Очевидно, именно сейчас она и переживает непростое время. Возможность комментировать свой пост артистка отключила, чем еще больше подогрела переживания своих поклонников.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:37
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