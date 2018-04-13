Елена Ваенга намекнула пользователям о переживании страшных событий в жизни

Судя по публикации, известная певица Елена Ваенга в ближайшее время перестанет вести страницу в Сети, по причине каких-то страшных вещей, о которых пока что не может рассказать, как она сама объяснила.Сегодня утром артистка рассказала в социальной сети, что и ей и ее близким пришлось столкнуться с бедой. Однако рассказать о том, что именно произошло она не может и не имеет права. Елена лишь вкратце объяснила, как чувствует себя в момент страшных событий. Певица отметила, что жизнь – это чудо, однако, в которой случаются страшные дни.Очевидно, именно сейчас она и переживает непростое время. Возможность комментировать свой пост артистка отключила, чем еще больше подогрела переживания своих поклонников.