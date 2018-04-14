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Дмитрий Дюжев порадует зрителей образом Петра Великого в новом сериале “Тобол”

Поклонники Дмитрия Дюжева узнали, что он порадует зрителей образом Петра Великого в новом сериале “Тобол”. Сюжетом станет исторический роман Алексея Иванова.

Такая роль действительно подошла актеру, имеющему высокий рост и потрясающий голос. Подписчики после просмотра фото, опубликованных в Instagram, назвали Дмитрия Дюжева идеальным царем, который прекрасно смотрится в таком образе и поражает людей огненным взглядом.

Дмитрий Дюжев порадует зрителей образом Петра Великого в новом сериале “Тобол”


Действие фильма основывается на событиях, когда Российская Империя укрепляла свои границы в Сибири. Главный герой является офицером царской гвардии, который потом будет участвовать в заговоре местных аристократов Тобольска. Также в проекте примут участие лучшие звезды кинематографа, а зрители смогут увидеть премьеру в ноябре этого года.
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Культура
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00
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