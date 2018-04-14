АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пространство в глубинах Вселенной пронизано смертоносными излучениями, способными погубить нашу планету
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Анастасия Решетова на фото в Instagram напомнила фанатам Настасью Самбурскую из-за нового образа

Модель решила опубликовать в Instagram новое фото, сделанное на фотосессии. Анастасия Решетова напомнила фанатам Настасью Самбурскую из-за нового образа.

Они заметили, что девушка позирует перед камерами без длинных волос, после чего даже заподозрили ее в кардинальной смене имиджа. Фанаты предположили, что Анастасия Решетова просто убрала их во время съемки, потому что, короткая стрижка вообще не соответствует ее внутреннему миру и женственности.

Анастасия Решетова на фото в Instagram напомнила фанатам Настасью Самбурскую из-за нового образа


Пользователи сетей тоже стали писать шутливые комментарии, назвав модель родственницей актрисы. Пока сама виновница события предпочитает сохранять интригу и не отвечает на настойчивые вопросы подписчиков.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На продажу выставлен внедорожник Porsche на
Жизнь на нашей планете появилась 3,5 миллиарда
Дмитрий Дюжев порадует зрителей образом Петра
Модель Джиджи Хадид хочет вернуть себе пышные
Анастасия Решетова на фото в Instagram напомнила
Преданные поклонники Ольги Бузовой проклинают
Юлию Барановскую заподозрили в беременности
Последний суперкар Pagani Huayra будет похож на
Дарья и Сергей Пынзарь будут жить на две страны
Хью Джекман заступился за 10-летнюю школьницу,
Фотошоп с беременной Настей Каменских стал хитом
Ольга Бузова примерила подаренные поклонниками
Белогорец пытался похитить алюминий с военного
Всех финских полицейских оснастят нательными
Опубликованы комплектации нового кроссовера Lifan
Ученые обнаружили супертиды, связанные с
В США диагностировать болезни теперь будет
Ford представил самый "бюджетный" Focus нового
Учёные: Ягоды помогут защитить организм от рака
Ученые: Со временем на Землю придет холод и засуха
Актриса Таисия Вилкова рассказала, как пережила
Учёные: 1500-летняя луковица доказала наличие
Британцы нашли на поле живого тюленя после его
Учёные: Чай в пакетиках вызывает развитие флюороза
Юлия Началова перестала скрывать свои больные
Бренд MG представил тизеры внедорожника X-motion
Израильские ученые научились распознавать ложь по
Наталья Водянова рассказала о тяжелом детстве и
Ученые решили после воссоздания скифской арфы
С начала конфликта в Сирии погибли 130 российских
Просмотреть все новости