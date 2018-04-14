Анастасия Решетова на фото в Instagram напомнила фанатам Настасью Самбурскую из-за нового образа

Они заметили, что девушка позирует перед камерами без длинных волос, после чего даже заподозрили ее в кардинальной смене имиджа. Фанаты предположили, что Анастасия Решетова просто убрала их во время съемки, потому что, короткая стрижка вообще не соответствует ее внутреннему миру и женственности.Пользователи сетей тоже стали писать шутливые комментарии, назвав модель родственницей актрисы. Пока сама виновница события предпочитает сохранять интригу и не отвечает на настойчивые вопросы подписчиков.