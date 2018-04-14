Юлию Барановскую заподозрили в беременности

На днях в Москве прошла церемония награждения кинопремией «Ника». В числе приглашенных гостей была Юлия Барановская. Российская телеведущая выбрала наряд цвета красного вина, однако, по мнению стилиста Дарьи Берц, выбор Юлии состарил ее. По словам специалиста, платье подчеркнуло фигуру телеведущей, но дизайн платья не до конца понятен, поскольку талию украшает непонятный шифоновый шарф и цветы. Берц считает, что дизайн платья «отдает нафталином», а хочется контрастных решений.Представители прессы посчитали, что талия Юлии Барановской «потерялась» из-за этой детали. Но у поклонников свое мнение относительно выбора телеведущей. Они уверены, что Юлия беременна и просто желает скрыть это при помощи платья необычного покроя.