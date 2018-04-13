Дарья Пынзарь показала пикантное фото из бассейна

«Хоть я и козерог и моя стихия земля, я обожаю воду, могу час или 1,5 лежать в ванне, и утром и вечером, а вот муж любит душ. Вообще все люди делятся на 2 типа: 1) ванналюб 2) душелюб. Вы кто?», - написала под последней своей публикацией блондинка.

«Ваше декольте изящное, только оно и бросилось в глаза», «Дарья великолепна», «Талантище, умница, красавица, гениальнейшая девушка!!!», «Вот она прелесть искусственной груди...если я так лягу со своим 4м размером она вся расплывется», «Даша утонула, а ее грудь нет..», «Прекрасная», «Дарья, вы просто невероятно красивые! Восхищаюсь вами!!», - пишут комментаторы.



Несмотря на то, что обворожительная блондинка ушла за ворота больше 3 лет назад, за ее жизнью продолжают активно следить многочисленные поклонники. Ежедневно Дарья обновляет свою социальную сеть, публикуя новые фотографии и видеозаписи, некоторые из которых просто-таки взрывают Интернет.Последнее фото Пынзарь не стало исключением. Несколько часов назад экс-звезда реалити-шоу обнародовала у себя на страничке новый снимок, который весьма сложно назвать приличным. На фотографии мокрая Дарья запечатлена в бассейне.Нужно сказать, что на фото одной из самых рейтинговых участниц телешоу мало кто не обратил внимание. Прямо-таки каждый пользователь Сети поспешил осыпать Дарью Пынзарь приятными словами. Кто-то в очередной раз акцентировал внимание на красоте блондинки, а кто-то кроме декольте и груди девушки, как выяснилось, больше ничего и не заметил.