Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов по-прежнему являются деловыми партнерами
Хоть популярная ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова и футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов и расторгли свой брак, однако не перестали делить свой общий бизнес и по-прежнему являются деловыми партнерами.
Мало кто помнит, но в 2012 году Оля вместе со своей сестрой Анной, ее гражданским мужем Константином Штрыкиным и Димой учредили ООО «Фэшн», которым владеют в равных долях.
Генеральным директором компании числится возлюбленный Анны Бузовой и до настоящего времени никаких данных о том, что Тарасов выведен из состава владельцев не поступало, а потому он вполне может претендовать на часть прибыли фирмы.
Вот только вся загвоздка в том, что делами ООО «Фэшн» практически никто не занимается и согласно отчету, компания давно уже не приносит денег.
Мало кто помнит, но в 2012 году Оля вместе со своей сестрой Анной, ее гражданским мужем Константином Штрыкиным и Димой учредили ООО «Фэшн», которым владеют в равных долях.
Генеральным директором компании числится возлюбленный Анны Бузовой и до настоящего времени никаких данных о том, что Тарасов выведен из состава владельцев не поступало, а потому он вполне может претендовать на часть прибыли фирмы.
Вот только вся загвоздка в том, что делами ООО «Фэшн» практически никто не занимается и согласно отчету, компания давно уже не приносит денег.