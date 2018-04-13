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Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов по-прежнему являются деловыми партнерами

Хоть популярная ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова и футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов и расторгли свой брак, однако не перестали делить свой общий бизнес и по-прежнему являются деловыми партнерами.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов по-прежнему являются деловыми партнерами

Мало кто помнит, но в 2012 году Оля вместе со своей сестрой Анной, ее гражданским мужем Константином Штрыкиным и Димой учредили ООО «Фэшн», которым владеют в равных долях.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов по-прежнему являются деловыми партнерами

Генеральным директором компании числится возлюбленный Анны Бузовой и до настоящего времени никаких данных о том, что Тарасов выведен из состава владельцев не поступало, а потому он вполне может претендовать на часть прибыли фирмы.

Вот только вся загвоздка в том, что делами ООО «Фэшн» практически никто не занимается и согласно отчету, компания давно уже не приносит денег.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов по-прежнему являются деловыми партнерами
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:20
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