Популярный мессенджер Telegram заблокирован на территории РФ
Таганский суд Москвы принял окончательное решение по поводу блокировки популярного мессенджера Telegram на территории РФ. Сейчас Роскомнадзор имеет все полномочия исполнить приговор.
Его представители отметили, что отказ Павла Дурова передать ключи шифрования становится угрозой для интересов общества и страны, а также может способствовать терроризму. Юристы основателя не пришли на заседание суда из-за его запрета. Перед такими событиями защитники компании говорили, что требования ФСБ нельзя выполнить, потому что Telegram имеет специфическую структуру.
Также были замечены нарушения со стороны судьи, кроме невозможности ознакомиться с иском обвинителей. Павел Дуров раньше говорил, что не собирается выполнять условия Роскомнадзора, так как это относится к неприкосновенности частной жизни и свободе слова, а сама блокировка не даст желаемого результата.
Его представители отметили, что отказ Павла Дурова передать ключи шифрования становится угрозой для интересов общества и страны, а также может способствовать терроризму. Юристы основателя не пришли на заседание суда из-за его запрета. Перед такими событиями защитники компании говорили, что требования ФСБ нельзя выполнить, потому что Telegram имеет специфическую структуру.
Также были замечены нарушения со стороны судьи, кроме невозможности ознакомиться с иском обвинителей. Павел Дуров раньше говорил, что не собирается выполнять условия Роскомнадзора, так как это относится к неприкосновенности частной жизни и свободе слова, а сама блокировка не даст желаемого результата.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:30