Популярный мессенджер Telegram заблокирован на территории РФ

Его представители отметили, что отказ Павла Дурова передать ключи шифрования становится угрозой для интересов общества и страны, а также может способствовать терроризму. Юристы основателя не пришли на заседание суда из-за его запрета. Перед такими событиями защитники компании говорили, что требования ФСБ нельзя выполнить, потому что Telegram имеет специфическую структуру.Также были замечены нарушения со стороны судьи, кроме невозможности ознакомиться с иском обвинителей. Павел Дуров раньше говорил, что не собирается выполнять условия Роскомнадзора, так как это относится к неприкосновенности частной жизни и свободе слова, а сама блокировка не даст желаемого результата.