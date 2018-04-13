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Хейтеры считают, что Алена Водонаева достойна лишь презрения

Пользователи Instagram далеко не миролюбивые люди и особенно им нравится обсуждать личности знаменитостей.

Экс-участнице «Дом-2» и модели Алене Водонаевой не привыкать к критике злопыхателей и не реагирует на критику в свой адрес, но хейтеры продолжают поливать ее грязью.

Хейтеры считают, что Алена Водонаева достойна лишь презрения

«Как вообще можно делать комплименты этой лживой и мерзкой бабе, которую бросили все подруги? Она за собой нормально и ухаживать-то не умеет, а потому достойна лишь насмешек и презрения», - написала одна из подписчиц.

Хейтеры считают, что Алена Водонаева достойна лишь презрения

После такого грубого заявления среди пользователей началось выяснение отношений.

Примечательно, что Водонаева полностью проигнорировала перепалку подписчиков, показав, что ее мало заботит мнение окружающих.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:10
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