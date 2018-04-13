Хейтеры считают, что Алена Водонаева достойна лишь презрения
Пользователи Instagram далеко не миролюбивые люди и особенно им нравится обсуждать личности знаменитостей.
Экс-участнице «Дом-2» и модели Алене Водонаевой не привыкать к критике злопыхателей и не реагирует на критику в свой адрес, но хейтеры продолжают поливать ее грязью.
«Как вообще можно делать комплименты этой лживой и мерзкой бабе, которую бросили все подруги? Она за собой нормально и ухаживать-то не умеет, а потому достойна лишь насмешек и презрения», - написала одна из подписчиц.
После такого грубого заявления среди пользователей началось выяснение отношений.
Примечательно, что Водонаева полностью проигнорировала перепалку подписчиков, показав, что ее мало заботит мнение окружающих.
Экс-участнице «Дом-2» и модели Алене Водонаевой не привыкать к критике злопыхателей и не реагирует на критику в свой адрес, но хейтеры продолжают поливать ее грязью.
«Как вообще можно делать комплименты этой лживой и мерзкой бабе, которую бросили все подруги? Она за собой нормально и ухаживать-то не умеет, а потому достойна лишь насмешек и презрения», - написала одна из подписчиц.
После такого грубого заявления среди пользователей началось выяснение отношений.
Примечательно, что Водонаева полностью проигнорировала перепалку подписчиков, показав, что ее мало заботит мнение окружающих.