Хейтеры считают, что Алена Водонаева достойна лишь презрения

Экс-участнице «Дом-2» и модели Алене Водонаевой не привыкать к критике злопыхателей и не реагирует на критику в свой адрес, но хейтеры продолжают поливать ее грязью., - написала одна из подписчиц.После такого грубого заявления среди пользователей началось выяснение отношений.Примечательно, что Водонаева полностью проигнорировала перепалку подписчиков, показав, что ее мало заботит мнение окружающих.