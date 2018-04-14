Последний суперкар Pagani Huayra будет похож на болид Льюиса Хэмилтона

Суперкар Pagani Huayra L’Ultimo по желанию клиента создали в стиле болида Льюиса Хэмилтона, который является 4-кратным чемпионом Формулы-1. На разработку данного суперкара у специалистов ушло 8 месяцев. Это последняя модель Huayra сотая по счёту.Под капотом суперкара установлен 6-цилиндровый твин-турбо мотор V12 от Mercedes-AMG его производительность составляет 730 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложен 7-ступенчатый робот. До первой «сотки» суперкар разгоняется за 3,3 секунды, выдавая максимум 370 км/час.Следующей моделью компании Pagani будет преемник Huayra, комплектующийся тем же агрегатом V12 и механической трансмиссией. Затем линейке производителя электрический гиперкар, который в серию запустят не раньше 2025 года.