АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пространство в глубинах Вселенной пронизано смертоносными излучениями, способными погубить нашу планету
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Последний суперкар Pagani Huayra будет похож на болид Льюиса Хэмилтона

В компании Pagani выпустили последний суперкар Huayra под названием L’Ultimo. Данная модель создана по заказу руководителя дилерского центра Prestige Imports в Майями Бретта Дэвида.

Последний суперкар Pagani Huayra будет похож на болид Льюиса Хэмилтона


Суперкар Pagani Huayra L’Ultimo по желанию клиента создали в стиле болида Льюиса Хэмилтона, который является 4-кратным чемпионом Формулы-1. На разработку данного суперкара у специалистов ушло 8 месяцев. Это последняя модель Huayra сотая по счёту.

Под капотом суперкара установлен 6-цилиндровый твин-турбо мотор V12 от Mercedes-AMG его производительность составляет 730 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложен 7-ступенчатый робот. До первой «сотки» суперкар разгоняется за 3,3 секунды, выдавая максимум 370 км/час.

Следующей моделью компании Pagani будет преемник Huayra, комплектующийся тем же агрегатом V12 и механической трансмиссией. Затем линейке производителя электрический гиперкар, который в серию запустят не раньше 2025 года.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 07:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На продажу выставлен внедорожник Porsche на
Жизнь на нашей планете появилась 3,5 миллиарда
Дмитрий Дюжев порадует зрителей образом Петра
Модель Джиджи Хадид хочет вернуть себе пышные
Анастасия Решетова на фото в Instagram напомнила
Преданные поклонники Ольги Бузовой проклинают
Юлию Барановскую заподозрили в беременности
Последний суперкар Pagani Huayra будет похож на
Дарья и Сергей Пынзарь будут жить на две страны
Хью Джекман заступился за 10-летнюю школьницу,
Фотошоп с беременной Настей Каменских стал хитом
Ольга Бузова примерила подаренные поклонниками
Белогорец пытался похитить алюминий с военного
Всех финских полицейских оснастят нательными
Опубликованы комплектации нового кроссовера Lifan
Ученые обнаружили супертиды, связанные с
В США диагностировать болезни теперь будет
Ford представил самый "бюджетный" Focus нового
Учёные: Ягоды помогут защитить организм от рака
Ученые: Со временем на Землю придет холод и засуха
Актриса Таисия Вилкова рассказала, как пережила
Учёные: 1500-летняя луковица доказала наличие
Британцы нашли на поле живого тюленя после его
Учёные: Чай в пакетиках вызывает развитие флюороза
Юлия Началова перестала скрывать свои больные
Бренд MG представил тизеры внедорожника X-motion
Израильские ученые научились распознавать ложь по
Наталья Водянова рассказала о тяжелом детстве и
Ученые решили после воссоздания скифской арфы
С начала конфликта в Сирии погибли 130 российских
Просмотреть все новости