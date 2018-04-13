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Юлия Началова перестала скрывать свои больные руки от поклонников

Певица решила опубликовать в Instagram новые снимки, позируя перед камерами без привычных перчаток. Юлия Началова перестала скрывать свои больные руки от поклонников, вызвав неоднозначную реакцию с их стороны.

Исполнительница страдает от подагры, которая разрушает суставы из-за большого количества мочевой кислоты в организме. На флешбоме, посвященном трагедии в Кемерово, звезда закрыла руки перчатками. Это вызвало негодование среди фанатов, не знавших о ее недуге, которые обвинили артистку в брезгливости.

Юлия Началова перестала скрывать свои больные руки от поклонников


Пользователи сетей отметили, что Юлия Началова прекрасно выглядит и не должна обращать внимания на таких людей, потому что глупо оскорблять человека, не зная ситуации. Недоброжелатели упрекнули знаменитость, решившую показать негативные аспекты жизни. Они считают, что болезнь должна скрываться от любопытных глаз фанатов, потому что тут нечем восхищаться.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:57
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