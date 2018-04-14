Хью Джекман заступился за 10-летнюю школьницу, затравленную сверстниками

За 10-летнюю школьницу Кэссиди Слейтер из США, которую затравили в школе заступился актер Хью Джекман. Мать девочки, желая ей как-нибудь помочь опубликовала в Сети видео, на котором сама школьница рассказывает свою историю. Кэссиди, которая ходит в четвертый класс, призналась, что сверстники издеваются три года подряд, однако администрация заведения предпочитает не вмешиваться.Ролик мгновенно стал популярным. Множество пользователей социальной сети тут же вступились за Кэссиди. Как оказалось, среди заступников был Хью Джекман. Он подбодрил девочку, назвав ее умной и красивой, а также любимой. Он отметил, что травля - это очень плохо, а также заверил, что в своей просьбе о помощи, она найдет ее там, откуда не ждет. В конце сообщения актер добавил, что является ее другом. Сейчас публикация Кэссиди набрала более полутора миллионов просмотров.