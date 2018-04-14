АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пространство в глубинах Вселенной пронизано смертоносными излучениями, способными погубить нашу планету
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Хью Джекман заступился за 10-летнюю школьницу, затравленную сверстниками

Известный американский актер Хью Джекман заступился за 10-летнюю школьницу, которую затравили сверстники. Вот уж три года девочку обижают одноклассники. Руководство школы, где она учится не предпринимает никаких мер для того, чтобы ей как-то помочь.

Хью Джекман заступился за 10-летнюю школьницу, затравленную сверстниками


За 10-летнюю школьницу Кэссиди Слейтер из США, которую затравили в школе заступился актер Хью Джекман. Мать девочки, желая ей как-нибудь помочь опубликовала в Сети видео, на котором сама школьница рассказывает свою историю. Кэссиди, которая ходит в четвертый класс, призналась, что сверстники издеваются три года подряд, однако администрация заведения предпочитает не вмешиваться.

Ролик мгновенно стал популярным. Множество пользователей социальной сети тут же вступились за Кэссиди. Как оказалось, среди заступников был Хью Джекман. Он подбодрил девочку, назвав ее умной и красивой, а также любимой. Он отметил, что травля - это очень плохо, а также заверил, что в своей просьбе о помощи, она найдет ее там, откуда не ждет. В конце сообщения актер добавил, что является ее другом. Сейчас публикация Кэссиди набрала более полутора миллионов просмотров.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 07:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На продажу выставлен внедорожник Porsche на
Жизнь на нашей планете появилась 3,5 миллиарда
Дмитрий Дюжев порадует зрителей образом Петра
Модель Джиджи Хадид хочет вернуть себе пышные
Анастасия Решетова на фото в Instagram напомнила
Преданные поклонники Ольги Бузовой проклинают
Юлию Барановскую заподозрили в беременности
Последний суперкар Pagani Huayra будет похож на
Дарья и Сергей Пынзарь будут жить на две страны
Хью Джекман заступился за 10-летнюю школьницу,
Фотошоп с беременной Настей Каменских стал хитом
Ольга Бузова примерила подаренные поклонниками
Белогорец пытался похитить алюминий с военного
Всех финских полицейских оснастят нательными
Опубликованы комплектации нового кроссовера Lifan
Ученые обнаружили супертиды, связанные с
В США диагностировать болезни теперь будет
Ford представил самый "бюджетный" Focus нового
Учёные: Ягоды помогут защитить организм от рака
Ученые: Со временем на Землю придет холод и засуха
Актриса Таисия Вилкова рассказала, как пережила
Учёные: 1500-летняя луковица доказала наличие
Британцы нашли на поле живого тюленя после его
Учёные: Чай в пакетиках вызывает развитие флюороза
Юлия Началова перестала скрывать свои больные
Бренд MG представил тизеры внедорожника X-motion
Израильские ученые научились распознавать ложь по
Наталья Водянова рассказала о тяжелом детстве и
Ученые решили после воссоздания скифской арфы
С начала конфликта в Сирии погибли 130 российских
Просмотреть все новости