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Зрители телепроекта «Дом-2» просят участников прекратить мучать их своими фальшивыми отношениями

Ни для кого не секрет, что участники телепроекта «Дом-2» являются в некотором роде театральными актерами, которых заставляют жить не только в предлагаемых обстоятельствах, но и с не симпатизирующими им партнерами.

Отличие от профессиональных актеров лишь в том, что те учатся мастерству целых 5 лет, а вот домовцы являются самоучками, а потому и изображают свои чувства слишком наиграно, неестественно и порой очень фальшиво.

Зрители телепроекта «Дом-2» просят участников прекратить мучать их своими фальшивыми отношениями

Самым ярким доказательством этого является пара Давида Анташвили и Виктории Борисевич. По мнению зрителей, у парня буквально на лице написано, что он едва выносит присутствие своего «объекта любви», а девушка из-за его ежедневно плачет.

И все это потому, что ребят принуждают к созданию союза и демонстрированию крепких и счастливых отношений. Фанаты телестройки заявляют, что видят страдания на лицах у участников настолько часто, что девиз проекта из «построй свою любовь» смело можно трансформировать в «строй любовь или хотя бы изображай, что строишь».

Зрители телепроекта «Дом-2» просят участников прекратить мучать их своими фальшивыми отношениями

Поклонники реалити-шоу отмечают, что как бы не ругали Романа Гриценко за то, что он якобы надел корону и никто из предложенных девушек ему не нравится, он в сложившейся ситуации выглядит честным, ведь не пытается создать искру там, где ее нет и в принципе быть не может.

«Уважаемые участники, не мучайте зрителя своими попытками-пытками строить любовь, будьте собой, будьте оригинальными, боритесь с проектными штампами, и зритель оценит», - обращаются к жителям периметра зрители.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:55
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