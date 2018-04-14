Белогорец пытался похитить алюминий с военного склада

Само преступление было совершено еще осенью 2016 года. Ночью мужчина проник на склад войсковой части, расположенной на улице Кирова. Злоумышленник пытался похитить 12 алюминиевых листов. Впоследствии выяснилось, что общая стоимость похищенного материала составляла примерно двенадцать тысяч рублей.Мужчина перетаскивал лист за листом в кусты, находившиеся недалеко от склада. Похититель надеялся сначала перетащить алюминий со склада на улицу, а потом унести листы в безопасное место. Однако злоумышленнику не удалось реализовать свои планы до конца, на месте преступления мужчину задержали военнослужащие.Белогорский городской суд признал вину злоумышленника, теперь ему предстоит выплатить штраф в размере десяти тысяч рублей.