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Белогорец пытался похитить алюминий с военного склада

В Белогорске городской суд оштрафовал местного жителя за попытку похищения алюминиевого профиля с военного склада. В отношении белогорца было заведено уголовное дело, которое рассматривалось судом практически год.

Само преступление было совершено еще осенью 2016 года. Ночью мужчина проник на склад войсковой части, расположенной на улице Кирова. Злоумышленник пытался похитить 12 алюминиевых листов. Впоследствии выяснилось, что общая стоимость похищенного материала составляла примерно двенадцать тысяч рублей.

Белогорец пытался похитить алюминий с военного склада


Мужчина перетаскивал лист за листом в кусты, находившиеся недалеко от склада. Похититель надеялся сначала перетащить алюминий со склада на улицу, а потом унести листы в безопасное место. Однако злоумышленнику не удалось реализовать свои планы до конца, на месте преступления мужчину задержали военнослужащие.

Белогорский городской суд признал вину злоумышленника, теперь ему предстоит выплатить штраф в размере десяти тысяч рублей.
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Происшествия
Добавил: Tatiana Сегодня, 06:30
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