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Экс-участник «Дом-2» Егор Холявин готов к новой пластике

Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Егор Холявин рассказал поклонникам о своих страхах.

Полгода назад экс-звезда эпатажной телестройки принял для себя очень серьезное решение. Егор заявил, что намерен с помощью современной медицины кардинально изменить свой внешний вид и стать первым Кеном в России.

Экс-участник «Дом-2» Егор Холявин готов к новой пластике

На сегодняшний день на счету 30-летнего Холявину можно насчитать больше 10 пластических операций. Тем не менее, молодой человек не намерен останавливаться на этом.

Несколько часов назад Егор опубликовал на официальной страничке прославленного телепроекта новый пост, в котором рассказал своим фанатам о том, чего же он боится и к какой операции сейчас уже начал готовиться.

«Мы меняемся под влиянием людей, которых встречаем, и порой на столько, что сами себя не узнаем... PS: У меня иногда возникает страх, когда смотрю в зеркало и не узнаю себя... Особенно после проделанных ряда операций, но потом привыкаешь и начинаешь кайфовать от себя самого! Ладно я, а как быть родным? Мама очень переживает... боится не узнать сына... но всегда рядом, всегда поддержит! Это же мой выбор... моя жизнь! Если честно ещё много изменений предстоит впереди. Вот пришло время менять цвет и форму губ. Я еще точно не решил, но уверен все будет гуд», - рассказал Холявин пользователям Сети.


Экс-участник «Дом-2» Егор Холявин готов к новой пластике

Нужно сказать, что не так давно в социальных сетях активно обсуждали ухудшение здоровья Егора из-за такого количества непрерывных пластических операций. Поговаривают, что молодой человек из-за последствий наркоза, может стать бесплодным.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:53
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