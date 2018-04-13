Алиса Вокс отказалась поздравить Сергея Шнурова с днем рождения

Лидер “Ленинграда” кроме своих выступлений на сцене снимается в фильмах и создает картины вместе со скульптурами. Поклонники Сергея Шнурова прекрасно знают о его нестандартном поведении, иногда шокирующем зрителей. Он может показаться в обнаженном виде и использовать нецензурную лексику в текстах, но при этом количество фанатов певца только увеличивается.Алиса Вокс могла в эфире НСН тоже сказать теплые слова в адрес коллеги. Однако исполнительница отказалась от такого предложения, отметив, что воздержится от комментариев по поводу своего поступка.