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Алиса Вокс отказалась поздравить Сергея Шнурова с днем рождения

Сегодня музыкант отмечает свое 45-летие, а фанаты спешат написать много лестных комментариев в адрес своего кумира. Однако бывшая солистка Алиса Вокс отказалась поздравить Сергея Шнурова с днем рождения.

Лидер “Ленинграда” кроме своих выступлений на сцене снимается в фильмах и создает картины вместе со скульптурами. Поклонники Сергея Шнурова прекрасно знают о его нестандартном поведении, иногда шокирующем зрителей. Он может показаться в обнаженном виде и использовать нецензурную лексику в текстах, но при этом количество фанатов певца только увеличивается.

Алиса Вокс отказалась поздравить Сергея Шнурова с днем рождения


Алиса Вокс могла в эфире НСН тоже сказать теплые слова в адрес коллеги. Однако исполнительница отказалась от такого предложения, отметив, что воздержится от комментариев по поводу своего поступка.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:53
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