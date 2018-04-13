Фото из гримерки Ольги Бузовой повергло в шок пользователей

Внешность Ольги вызывает восторг только у фанатичных поклонников, тогда как остальные пользователи весьма скромно о ней отзываются.Антифанаты и вовсе считают за честь пройтись лишний раз по внешнему виду Бузовой и ее манере одеваться. Также без зазрения совести хейтеры критикуют творчество и неудачную личную жизнь звезды.Свежее фото бывшей блондинки вызвало шквал насмешек со стороны подписчиков, чего Ольга явно не ожидала. Любовь ведущей телестройки делиться поклонниками всем подряд привела к совершенно неожиданным результатам.Ольгу назвали «городской сумасшедшей», «мерзкой тварью» и удивлялись «почему такая страшная». Непричесанная, с рыжими прядями в темных волосах, Ольга Бузова действительно выглядит как персонаж из фильма ужасов.