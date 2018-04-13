Марина Африкантова намерена подать в суд на Андрея Чуева из-за отказа возвращать долг

В частности, в студию городских квартир пожаловал пресловутый Андрей Чуев, который нелицеприятно высказался в адрес Ильи Яббарова, за что едва не получил от него табуретом.Воспользоваться случаем решила и Марина Африкантова, напомнив бывшему бойфренду о долге в размере 200 тысяч рублей и о наличии расписки. Однако мужчина заявил, что ничего никому не должен, а если у девушки есть какие-то претензии, то он готов обсудить их в зале заседания суда.Стоит отметить, что в студии ток-шоу так присутствовал и адвокат, который тут же пообещал возлюбленной Романа Капаклы помочь разобраться с должником.Чем закончится эта история – неизвестно, однако зрители телестройки полагают, что блондинка обязательно воспользуется помощью адвоката и все-таки «вытрясет» из Чуева свои деньги.