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Марина Африкантова намерена подать в суд на Андрея Чуева из-за отказа возвращать долг

Вчера в эфире телепроекта «Дом-2» зрители могли увидеть один из самых скандальных ток-шоу «Разбор недели». Причем в студию были приглашены не только родители участников, которых обсуждали, но и бывшие жители периметра.

В частности, в студию городских квартир пожаловал пресловутый Андрей Чуев, который нелицеприятно высказался в адрес Ильи Яббарова, за что едва не получил от него табуретом.

Марина Африкантова намерена подать в суд на Андрея Чуева из-за отказа возвращать долг

Воспользоваться случаем решила и Марина Африкантова, напомнив бывшему бойфренду о долге в размере 200 тысяч рублей и о наличии расписки. Однако мужчина заявил, что ничего никому не должен, а если у девушки есть какие-то претензии, то он готов обсудить их в зале заседания суда.

Стоит отметить, что в студии ток-шоу так присутствовал и адвокат, который тут же пообещал возлюбленной Романа Капаклы помочь разобраться с должником.

Чем закончится эта история – неизвестно, однако зрители телестройки полагают, что блондинка обязательно воспользуется помощью адвоката и все-таки «вытрясет» из Чуева свои деньги.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:37
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