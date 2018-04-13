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Александр Серов ненавидит Андрея Малахова из-за темы о внебрачных детях

Певец был возмущен темой о внебрачных детях, поднятых на шоу Андреем Малаховым. Александр Серов сейчас ненавидит ведущего, а также собирается найти на него управу в суде.

Когда знаменитость нашел пятерых наследников исполнителя, тот был шокирован поведением Андрея Малахова, наградив его нелестными эпитетами. Модные тренды, касающиеся интимных подробностей звезд, также стали раздражать зрителей, однако не каждый участник программы может отстоять свои интересы.

Александр Серов ненавидит Андрея Малахова из-за темы о внебрачных детях


Вадим Манукян, являющийся автором петиции о новогоднем ТВ, считает, что данную тему нужно прекратить. Он отметил, что Александр Серов тоже стал невольной жертвой обстоятельств, потому что перед ним были поиски внебрачных наследников Александра Абдулова, Вячеслава Шалевича и Спартака Мишулина.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:37
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