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Селена Гомез подверглась жесткой критике за неудачно выбранное платье

Знаменитая актриса и певица Селена Гомес довольно заметно поправилась за последнее время. Однако при этом девушка вынуждена появляться на многочисленных мероприятиях, предусмотренных контрактом.

Селена Гомез подверглась жесткой критике за неудачно выбранное платье

На днях Селена презентовала журналистам новый мультфильм «Монстры на каникулах 3: Море зовёт».

Стоит отметить, что на премьеру Гомес выбрала не самый удачный наряд. Звезда облачилась в кофейного цвета платье, которое придавало ее фигуре слишком размытый внешний вид.

Селена Гомез подверглась жесткой критике за неудачно выбранное платье

Особо не понравилось поклонникам то, что декольте у наряда, хоть и присутствовало, вот только грудь выглядела совершенно опущенной, а сам наряд, к слову, был мятым.

Фанаты известной актрисы пришли к выводу, что даже с небольшим лишним весом их любимица могла бы выглядеть лечше, чем на этих фотографиях.

Селена Гомез подверглась жесткой критике за неудачно выбранное платье
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:22
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