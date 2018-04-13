Селена Гомез подверглась жесткой критике за неудачно выбранное платье

На днях Селена презентовала журналистам новый мультфильм «Монстры на каникулах 3: Море зовёт».Стоит отметить, что на премьеру Гомес выбрала не самый удачный наряд. Звезда облачилась в кофейного цвета платье, которое придавало ее фигуре слишком размытый внешний вид.Особо не понравилось поклонникам то, что декольте у наряда, хоть и присутствовало, вот только грудь выглядела совершенно опущенной, а сам наряд, к слову, был мятым.Фанаты известной актрисы пришли к выводу, что даже с небольшим лишним весом их любимица могла бы выглядеть лечше, чем на этих фотографиях.