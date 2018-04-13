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«Иди рожай детей! А ты косички плетешь»: Ольге Бузовой посоветовали уволить стилиста

Хейтеры заявили, что прославленная 32-летняя Ольга Бузова стала выглядеть гораздо старше своего возраста.

В последнее время известная телеведущая и певица семимильными шагами покоряет не только музыкальный Олимп, но и всевозможные сферы деятельности. Ольга по-прежнему работает на скандальной телестройке «Дом-2», выступает в театре, является дизайнером одежды, планирует совсем скоро открыть ресторан и салон красоты и даже объявила о том, что запускает криптовалюту.

«Иди рожай детей! А ты косички плетешь»: Ольге Бузовой посоветовали уволить стилиста

Конечно же, что многочисленные фанаты продолжают твердить Бузовой, что она должна гордиться собой, ведь ее творчество признал даже такой мэтр музыки, как Филипп Киркоров.

Однако, как бы Ольга не старалась в таком бешенном ритме следить за своим внешним видом, в последнее время публика начала замечать, что знаменитость выглядит уставшей и очень вялой. А новый образ еще больше усугубил и без того неприятную ситуацию для Бузовой.

«Все хорошо. OB #пятница#бузова», - подписала одно из последних фото звезда.

Тем не менее, многие пользователи Сети отметили, что глядя на певицу очень слабо вериться в то, что у нее на самом деле все хорошо, а некоторые даже посоветовали Ольге тут же позвонить своему стилисту и уволить его за то, что он сделал с ее волосами.

«Иди рожай детей! А ты косички плетешь»: Ольге Бузовой посоветовали уволить стилиста

Количество негативных комментариев, по поводу нового образа Бузовой, настолько огромная, что даже многомиллионная армия поклонников не в силах отстоять теледиву.

«Иди рожай детей! А ты косички плетешь», «Ты никогда не обретёшь счастье, пока не станешь самой собой. Сейчас ты - фейк, пустышка, пластмассовая кукла! Не настоящая! Счастье не в миллионах, которые ты зарабатываешь, и не в количестве подписчиков, как ты думаешь. Счастье - это семья, муж и дети! А тебя НИКТО замуж сейчас не возьмёт, пока ты фейковая!», «Волосы нарастила? А лучше бы вместо волос мозги», - пишут недоброжелатели.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:35
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