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Учёные: Эротические сны чаще всего сняться, когда человек спит на животе

Учёные из США провели исследование, которое помогло разобраться в секрете появления эротических снов. Оказалось, что чаще всего пикантные сновидения посещают тех, кто спит на животе.

Учёные: Эротические сны чаще всего сняться, когда человек спит на животе


Учёные провели эксперимент, в котором приняло участие 670 добровольцев. Исследование показало, что эротические сны сняться лишь тем, кто спит на животе. Согласно статистике, любителей этой позы для сна насчитывается всего 5%.

Учёные полагают, что поза спящего может привести к повышению градуса чувственности. Согласно одной из гипотез, когда человек спит на животе происходит приток крови к половым органов, что и сказывается на сновидениях. Специалисты сообщают, что спящий может даже испытать оргазм. Это явление происходит за счёт сдавливания лёгких, вызывающее асфиксию в лёгкой форме и, как следствие, сексуальную разрядку. Медики предупреждают, что сон лежа на животе вреден для организма, кроме того, от него быстрее появляются морщины.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:21
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