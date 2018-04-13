Учёные: Эротические сны чаще всего сняться, когда человек спит на животе

Учёные провели эксперимент, в котором приняло участие 670 добровольцев. Исследование показало, что эротические сны сняться лишь тем, кто спит на животе. Согласно статистике, любителей этой позы для сна насчитывается всего 5%.Учёные полагают, что поза спящего может привести к повышению градуса чувственности. Согласно одной из гипотез, когда человек спит на животе происходит приток крови к половым органов, что и сказывается на сновидениях. Специалисты сообщают, что спящий может даже испытать оргазм. Это явление происходит за счёт сдавливания лёгких, вызывающее асфиксию в лёгкой форме и, как следствие, сексуальную разрядку. Медики предупреждают, что сон лежа на животе вреден для организма, кроме того, от него быстрее появляются морщины.