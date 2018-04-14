Всех финских полицейских оснастят нательными камерами
В Финляндии в ближайшем будущем все сотрудники полиции будут оснащены нательными камерами. Результаты недавно завершившегося эксперимента с нательными записывающими устройствами были признаны успешными, а потому внедрение новых технологий в финские правоохранительные органы должно сказаться положительно на качестве работы полицейских.
По словам представителя национального управления полиции, закупки камер для сотрудников правоохранительных органов начнутся уже в нынешнем году. В рамках эксперимента на сегодняшний день нательные камеры используют всего 30 полицейских.
Организаторы эксперимента полагают, что камеры BodyCam помогут не только следить за качеством выполнения служебного долга полицейскими, но и смогут снизить количество правонарушений в отношении сотрудников органов.
Первые тесты ношения нательных камер начались в Финляндии еще в 2016 году. Несмотря на успешное проведение эксперимента, финским чиновникам предстоит создать свод правил использования камеры BodyCam.
По словам представителя национального управления полиции, закупки камер для сотрудников правоохранительных органов начнутся уже в нынешнем году. В рамках эксперимента на сегодняшний день нательные камеры используют всего 30 полицейских.
Организаторы эксперимента полагают, что камеры BodyCam помогут не только следить за качеством выполнения служебного долга полицейскими, но и смогут снизить количество правонарушений в отношении сотрудников органов.
Первые тесты ношения нательных камер начались в Финляндии еще в 2016 году. Несмотря на успешное проведение эксперимента, финским чиновникам предстоит создать свод правил использования камеры BodyCam.