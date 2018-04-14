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Всех финских полицейских оснастят нательными камерами

В Финляндии в ближайшем будущем все сотрудники полиции будут оснащены нательными камерами. Результаты недавно завершившегося эксперимента с нательными записывающими устройствами были признаны успешными, а потому внедрение новых технологий в финские правоохранительные органы должно сказаться положительно на качестве работы полицейских.

Всех финских полицейских оснастят нательными камерами


По словам представителя национального управления полиции, закупки камер для сотрудников правоохранительных органов начнутся уже в нынешнем году. В рамках эксперимента на сегодняшний день нательные камеры используют всего 30 полицейских.

Организаторы эксперимента полагают, что камеры BodyCam помогут не только следить за качеством выполнения служебного долга полицейскими, но и смогут снизить количество правонарушений в отношении сотрудников органов.

Первые тесты ношения нательных камер начались в Финляндии еще в 2016 году. Несмотря на успешное проведение эксперимента, финским чиновникам предстоит создать свод правил использования камеры BodyCam.
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В мире / Общество
Добавил: Tatiana Сегодня, 06:00
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