Всех финских полицейских оснастят нательными камерами

По словам представителя национального управления полиции, закупки камер для сотрудников правоохранительных органов начнутся уже в нынешнем году. В рамках эксперимента на сегодняшний день нательные камеры используют всего 30 полицейских.Организаторы эксперимента полагают, что камеры BodyCam помогут не только следить за качеством выполнения служебного долга полицейскими, но и смогут снизить количество правонарушений в отношении сотрудников органов.Первые тесты ношения нательных камер начались в Финляндии еще в 2016 году. Несмотря на успешное проведение эксперимента, финским чиновникам предстоит создать свод правил использования камеры BodyCam.