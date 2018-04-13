Максим Галкин просит журналистов не распространять ложь о своей семье

Супруг Аллы Пугачевой объяснил, что не присутствовал на премьере фильма Данилы Козловского «Тренер» и более того, даже не знал, что в тот день была премьера.Дело в том, что режиссер картины нелестно высказался о россиянах, что повлекло за собой бойкотирование дебютной ленты Козловского.Затем в некоторых СМИ появилась информация, что Максим Галкин и Алла Пугачева побывали на премьере «Тренера» и в ответ юморист стал получать оскорбительные сообщения в адрес своей семьи и свой лично.Галкин, со свойственным ему чувством юмора отнесся к ситуации и записал ответное видеообращение к журналистам и попросил не распространять лживые сведения.— заявил Максим.Нужно отметить, что побывавшие на премьере фильма «Тренер» говорят о картине только в положительном ключе и гордятся творческой командой, создавшей этот фильм.