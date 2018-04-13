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Максим Галкин просит журналистов не распространять ложь о своей семье

Известный артист Максим Галкин обратился к представителям СМИ с просьбой не распространять ложную информацию о его семье.

Супруг Аллы Пугачевой объяснил, что не присутствовал на премьере фильма Данилы Козловского «Тренер» и более того, даже не знал, что в тот день была премьера.

Максим Галкин просит журналистов не распространять ложь о своей семье

Дело в том, что режиссер картины нелестно высказался о россиянах, что повлекло за собой бойкотирование дебютной ленты Козловского.

Затем в некоторых СМИ появилась информация, что Максим Галкин и Алла Пугачева побывали на премьере «Тренера» и в ответ юморист стал получать оскорбительные сообщения в адрес своей семьи и свой лично.

Максим Галкин просит журналистов не распространять ложь о своей семье

Галкин, со свойственным ему чувством юмора отнесся к ситуации и записал ответное видеообращение к журналистам и попросил не распространять лживые сведения.

«Тут некоторые интернет-издания осуждают, что мы вчера с Аллой были на премьере фильма Данилы Козловского, а мы даже не знали, что премьера вчера была!» — заявил Максим.

Нужно отметить, что побывавшие на премьере фильма «Тренер» говорят о картине только в положительном ключе и гордятся творческой командой, создавшей этот фильм.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:00
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